Жителю Коми дали 8 месяцев за поддельные права

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Житель Троицко-Печорского района Республики Коми осужден к наказанию в виде ограничения свободы за хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

Суд установил, что в период с 3 сентября 2018 года по 18 августа 2020 года мужчина хранил заведомо поддельное водительское удостоверение. В тот августовский день, остановившись по законному требованию сотрудников полиции и находясь в служебном автомобиле ОГИБДД ОМВД по Троицко-Печорскому району, он предъявил его. В этот момент его и разоблачили.

Суд учел раскаяние в содеянном, а также дачу признательных показаний по уголовному делу. И назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев. Осужденному установлены следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального района «Троицко-Печорский», не изменять место жительства и пребывания, а также место работы.

Дело рассмотрено в особом порядке, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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