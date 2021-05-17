В Сыктывкаре ищут дом для кота, хозяин которого погиб в пожаре

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В Сыктывкаре 16 мая страшный пожар унес жизнь 35-летнего мужчины. Он погиб в собственной квартире в результате отравления угарным газом.

Напомним, возгорание было зафиксировано на Карла Маркса, 168. Очевидцы сообщили «КП-Коми», что горит квартира в жилом доме. Прибывшие на место спасатели и врачи экстренно эвакуировали людей, однако одного спасти не удалось. Мужчину погрузили в карету «скорой», однако он умер, не приходя в сознание.

У сыктывкарца остался кот, который смог спастись из огня, выпрыгнув в окно. Сейчас за серым животным ухаживают соседи погибшего, но совсем скоро ему понадобится новый дом.

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