В Коми прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности

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В Коми приходит 30-градусная жара, уже в середине этой недели столбик термометра поднимется до +31 градуса. Из-за аномальной температуры сохраняется риск природных пожаров. МЧС республики выступило с экстренным предупреждением.

В ведомстве сообщили, что сегодня, 17 мая, в Койгородском районе Коми сохранится пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. Сейчас в регионе температура выше нормы.

МЧС предупреждает, что в целях недопущения пожаров необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не сжигать мусор, не разжигайте костры на приусадебных участках, быть осторожными при эксплуатации электроприборов, хранить источники огня в недоступных для детей местах. Кроме того, в целях собственной безопасности, быть осторожными на воде.

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