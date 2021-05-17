На Коми обрушатся ливень и шквалистый ветер

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В Коми ухудшится погода. По прогнозам местных синоптиков, сегодня, 17 мая, жители южных и центральных районов республики будут под угрозой стихии. В этих регионах прогнозируется сильный дождь, переходящий в ливень, а также шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 22 м/с.

МЧС по Коми выступило с экстренным предупреждением. Население просят быть острожными и соблюдать технику безопасности.

Напомним, что ранее непогода обрушилась на Ухту. Там ветер разрушил скамейки, обрушил деревья, а также облицовку зданий.

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