Ухтинка перевела 1,6 миллиона возлюбленному из «Одноклассников»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Ухты перечислила возлюбленному из социальной сети более 1,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В «Одноклассниках» пенсионерка познакомилась с мужчиной и стала с ним общаться, в том числе в мессенджере. Переписка очень быстро приобрела любовный характер. Через некоторое время возлюбленный пожаловался на материальные трудности и попросил прислать денег. Ухтинка выполнила просьбу мужчины. Далее «денежные» сообщения стали поступать еще. При этом друг сердца уверял, что приедет и все вернет. В общей сложности пенсионерка перевела более 1,6 миллиона рублей. Деньги она взяла в кредит.

Женщина рассказала о возлюбленном своей подруге. Та, в свою очередь, поделилась информацией с родственником потерпевшей. Он заблокировал аккаунты и мессенджеры, через которых происходило общение, и объяснил, что это мошенники.

В полиции отметили, что ухтинка – работник сферы образования. Ранее полицейские проводили с женщиной профилактические беседы и по месту жительства, и по месту работы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что номер принадлежит абоненту из США, а банковские счета, куда перечисляла деньги женщина, - из Турции.

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