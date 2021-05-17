Коми оказалась в числе регионов-аутсайдеров по вводу жилья

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Коми оказалась на 77 месте из 85 в рейтинге российских регионов по вводу жилья. Такие данные сообщают РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Так, в 2020 году в республике было введено 204 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается, что обеспеченность жильем на одного человека в Коми оценивается как 29,0 квадратных метров. В целом, регион сохраняет отрицательную динамику по вводу жилья – минус 13,7%.

Больше всего жилья в расчете на одного человека в 2020 году ввели в Севастополе, Ленинградской и Московской областях, меньше всего (с разницей в 40 раз) — в Чукотском автономном округе, Магаданской и Мурманской областях.

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