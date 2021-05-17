В Ухте пенсионер искал жрицу любви и лишился 490 тысяч

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В Ухте мошенники украли у местного жителя 490 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Внушительную сумму заплатил ухтинский пенсионер. По предварительным данным, под предлогом оказания интимных услуг у мужчины были похищены 490 000 рублей, говорится в сообщении.

Всего за сутки в Коми зарегистрировали 11 фактов мошенничеств и краж денег с карт на общую сумму более чем 4 миллионов рублей. По данным фактам проводятся проверки, возбуждены уголовные дела о краже с банковской карты и о мошенничестве.

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