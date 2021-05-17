В Сыктывкаре объединили два столичных колледжа

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В Сыктывкаре объединили два ссуза. Об этом говорится в постановлении Правительства, опубликованном на сайте.

- Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский торгово-экономический колледж» в форме присоединения к нему государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский торговотехнологический техникум», - уточняется в документе.

Учредителем реорганизованного учреждения остается Министерство образования, науки и молодежной политики РК.

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