В Сыктывкаре объединили два столичных колледжа

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В Сыктывкаре объединили два ссуза. Об этом говорится в постановлении Правительства, опубликованном на сайте.
- Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский торгово-экономический колледж» в форме присоединения к нему государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский торговотехнологический техникум», - уточняется в документе.
Учредителем реорганизованного учреждения остается Министерство образования, науки и молодежной политики РК.
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