«Смотрящего» по Коми оставили под стражей до 27 июня

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Верховный суд Коми оставил без изменения решение Сыктывкарского городского суда об аресте Гейдара Абдурагимова, которого следствие считает «смотрящим» по республике. Об этом сообщили Объединенной пресс-службе судов региона.

В Коми возбуждено уголовное дело за занятие высшего положения в криминальной иерархии. Подозреваемый – уроженец Азербайджана, гражданин России Гейдар Абдурагимов. Фигурант отрицает свой статус. В суде заявил, что не связан с криминальным миром. Сыктывкарский городской суд арестовал его до 27 июня. Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Коми это решение оставлено без изменений.

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