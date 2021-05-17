Летний отдых в санаториях Коми вошел в топ-5 самых недорогих на Северо-Западе

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В 2021 году летний отдых в санаториях Коми вошел в пятерку самых недорогих в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

В топ-10 субъектов Северо-Западного ФО по популярности летнего отдыха в санаториях в этом году вошли Ленинградская и Калининградская области, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Вологодская, Архангельская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Республика Коми.

В санаториях Коми летний отдых и лечение обойдется в среднем 2980 рублей в сутки за проживание, питание и лечебно-оздоровительные процедуры. Дешевле всего на Северо-Западе РФ летний отдых обойдется в санаториях Архангельской области (2570 рублей в сутки), дороже всего - в санаториях Ленинградской области (4350 рублей в сутки).

Туристы все чаще выбирают санатории в своем или соседнем регионе проживания для отдыха и лечения по причинам отсутствия необходимости проходить акклиматизацию, небольших транспортных расходов и низкой стоимости по сравнению с южными курортами. Рейтинг составлен по данным исследования популярности и средних цен на отдых летом в санаториях России.

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