В Коми женщина убила своего возлюбленного из ревности

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В Печоре 39-летняя женщина убила своего возлюбленного одним ударом ножа. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в одной из городских квартир. Между парой, которая была изрядно пьяна, возникла ссора. Женщина начала обвинять мужчину в неверности и ударила его ножом в грудь. Потерпевший скончался практически сразу от обильной кровопотери.

- Женщина ранее была судима. В ходе допроса в качестве подозреваемой дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В отношении нее по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СК.

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