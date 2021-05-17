В Коми с СНТ взыскали 360 тысяч по долгам за свет

Фото: управление ФССП по Коми

В Дырносе с садоводческого некоммерческого товарищества взыскали 360 тысяч по долгам за свет. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

СНТ платило за свет нерегулярно, и поставщик энергоресурса обратился в Арбитражный суд Коми за судебными приказами о взыскании задолженности. В ФССП направили три исполнительных документа на сумму, превышающую 360 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что это не только плата за электроэнергию, потребленную за семь месяцев, но и судебные расходы.

Председатель СНТ, которой вручили постановления , часть долга оплатила посредством терминала в отделении судебных приставов, часть перечислила непосредственно взыскателю и предъявила приставу квитанцию об оплате. Когда энергетическая компания подтвердила, что задолженность погашена полностью, исполнительные производства были окончены.

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