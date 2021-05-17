В сыктывкаре пьяные и голые молодые люди рассекали на крыше авто

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В Сыктывкаре накануне горожане стали свидетелями необычной и крайне экстремальной картины. Группа молодых людей, по пояс голые, катались на крыше авто. Сам водитель машины неоднократно нарушил ПДД и создал пару опасных моментов на дороге.

Видео с «голыми покатушками» разлетелось по социальным сетям. Как и ожидалось, большинство жителей Коми встретили такое развлечение с негативом и осуждением. Некоторые охарактеризовали поведение мужчин как свинство.

Как сообщает БНК со ссылкой на ГИБДД по Коми, у водителя авто были признаки опьянения, он отказался от медицинского освидетельствования. Ему грозит штраф и лишение прав на 1,5-2 года. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Помимо этого, водитель привлечен к ответственности за наличие тонировки и отсутствие ремня безопасности во время вождения.

Четверо пассажиров, которые ехали на крыше машины, тоже привлечены к ответственности – за то, что во время движения находились не на своих местах и не были пристегнуты ремнями безопасности.

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