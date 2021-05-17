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Происшествия17 мая 2021 16:06

В Сыктывкаре сбили девочку-подростка

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре под колесами иномарки оказалась 16-летняя девушка. Ее сбил 57-летняя водитель «Kia Rio» на улице Карла Маркса, 192. О ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

- Женщина совершила наезд на пешехода ,который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, - уточнили в ведомстве.

Девушка получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у нее травмы головы, сотрясение мозга. Сейчас подросток находится в РДКБ. По данному факту начата проверка.

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