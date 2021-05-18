Кредиторов в Коми наказали за незаконное воздействие на должника

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В Сыктывкаре рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении микрокредитной компании «Финанби». Она требовала возврата долга с нарушением закона.

В октябре 2020 года они взаимодействовали с должником, используя оскорбительную и недостоверную информацию. Суд счел этот момент доказанным. Характер действий лиц, требующих возврата долга и сведения, которыми они обладали, свидетельствуют о том, что указанные лица действовали от имени МКК «Финанби».

Мировой судья Емвальского судебного участка Эжвинского района назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. Но главное, что после этого вряд ли кредиторы рискнут по-прежнему давить незаконно на должника.

А далее публикуем цитаты из законодательства и надеемся, что эти знания вам не пригодятся. Но все-таки охраните себе в «закладках» на всякий случай.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц (пункт 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ).

В силу части 8 указанной статьи вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 этой статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника не допускается.

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