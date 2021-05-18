Жители Коми смогут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь

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В 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 млрд рублей подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Кешбэк за оплаченные путёвки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Её подробные условия будут утверждены в ближайшее время, уточняют на сайте кабмина.

Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен 13 мая на заседании Правительства РФ. Глава кабмина попросил Ростуризм совместно с Министерством финансов и Министерством просвещения оперативно подготовить и внести в Правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели.

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