34 уголовных дела: Следком обнародовал масштабы коррупции в Коми

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Следком по Коми обнародовал результаты борьбы с коррупцией в регионе за четыре месяца 2021 года.

В следственные подразделения СУ поступило 44 сообщения о преступлениях коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых возбуждено 34 уголовных дела. В их числе 16 - по фактам получения взяток, 6 – по фактам дачи взяток, 7 - по фактам коммерческого подкупа и др.

В ходе расследования уголовных дел данной категории причиненный ущерб составил более 3 млн рублей, наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на общую сумму более 9 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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