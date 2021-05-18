В Коми 7-летний мальчик на велосипеде оказался под колесами иномарки

Фото: ГИБДД по Коми

В Инте иномарка сбила 7-летнего ребенка, катавшегося на велосипеде. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

Уточняется, что авария произошла на улице Дзержинского. Школьник нарушил важное правило ПДД: он не спешился на пешеходном переходе, из-за чего 57-летний водитель Lexus не успел вовремя затормозить и въехал в ребенка.

Прибывшие на место медики осмотрели мальчика и заявили, что у него травма головы. Сообщается, что ребенок не госпитализирован.

По данному факту начата проверка.

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