Фото: Александр ГЛУЗ

Полиция Сыктывкара проверяет сообщение о стрельбе в Верхнем Чове. Инцидент произошел в понедельник, 17 мая.

Днем в Верхнем Чове в Сыктывкаре местные жители слышали стрельбу. Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, на данный момент неизвестно. В УМВД по Сыктывкару сообщили, что правоохранители проводят проверку этого сообщения. Как передает БНК, неизвестный мужчина произвел одиночный выстрел.

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