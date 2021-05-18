В Москве пройдут Дни Республики Коми

Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми Фото: Архив "КП"

С 23 по 31 мая в столице России состоится масштабный проект «Дни Республики Коми в Москве», посвященный празднованию 100-летия северного региона. На протяжении девяти дней жители и гости столицы через призму искусства познакомятся с культурой и традициями коми народа. Ярким событием Дней станет презентация брендированного состава вагонов метро.

С 24 мая по 6 июня на Никитском бульваре будет представлена фотовыставка «Природа. Традиции. Люди», которая откроет зрителям неповторимую красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре. Отметим, фотопроект первым начал еще в 2020 году серию масштабных мероприятий, посвященных вековому юбилею Республики Коми. За 10 месяцев выставка побывала в 65 регионах страны.

В преддверии празднования 100-летия Коми с 23 по 31 мая Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми. Государственная символика появится на телебашне более пяти тысяч раз.

Ключевым культурно-имиджевым проектом 100-летия Коми станет запуск брендированного состава вагонов московского метро. 30 мая будет дан старт поезду «Коми – 100». На протяжении полугода миллионы пассажиров – жителей и гостей столицы смогут узнать все самое интересное о Республике Коми. Еще одно интересное решение – выпуск лимитированной брендированной транспортной карты «Тройка».

24 мая в ходе Туристско-инвестиционного форума «Коми. Москва» пройдет презентационная сессия, где будут представлены инвестиционные возможности Республики Коми, а также презентованы приоритетные инвестиционные проекты региона – «Туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми» и «Многофункциональный туристский комплекс «Финно-угорский этнокультурный парк».

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