В Коми утонул 35-летний рыбак в реке Вычегда

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В Коми ищут тело пропавшего на реке Вычегда 35-летнего мужчины. Он ушел порыбачить рано утром в минувшее воскресенье, однако к обещанному времени домой он не вернулся. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.

Сообщается, что один из жителей Корткеросского района нашел личные вещи рыбака: лодку и элементы одежды. Сейчас у спасателей основная версия об утоплении.

Накануне в предположительном месте исчезновения проводились поисковые работы, однако они усложняются тем, что никто точно не знает, где пропал рыбак, а глубина на водных лугах достигает 2-3 метров.

Сегодня спасатели вновь выехали, они намерены проверить дно подводным сканером.

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