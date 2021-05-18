В Коми злостную неплательщицу алиментов отправили в колонию

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В Коми 31-летняя жительницы села Объячево отправится в тюрьму на полгода. Она признана виновной в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что мать маленькой дочери, лишенная родительских прав, более 2 месяцев уклонялась от уплаты алиментов на ее содержание, накопив задолженность в размере свыше 40 тысяч рублей.

Примечательно, что женщина предстала перед судом за злостную неуплату алиментов уже в третий раз. Ранее суд предоставлял ей шанс доказать свое исправление без изоляции от общества и назначал женщине наказания, не связанные с лишением свободы.

В ходе рассмотрения дела подсудимая вину полностью признала и пояснила, что незадолго до рассмотрения дела судом встала на учет в Центр занятости населения, получила статус безработной и готова исправляться. Однако этот поступок суд не убедил, поскольку ранее Центр занятости уже снимал ее с учета в связи с длительными неявками на регистрацию.

Приговором Прилузского районного суда женщине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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