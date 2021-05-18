В Ухте неделю будут отключать горячую воду

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С 25 по 31 мая в Ухте будут отключать горячую воду. Это связано с тем, что Коми филиал ПАО «Т Плюс» проведет в Ухте испытания трубопроводов на плотность и прочность.

По Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, испытания на потери необходимо проводить каждые пять лет. Они позволяют оценить состояние изоляции и пропускную способность теплотрасс, выяснить, насколько фактические значения потерь соответствуют нормативным.

Испытания на плотность и прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и перед началом следующего. Трубопроводы тестируют повышенным давлением, выявленные дефектные участки ремонтируют, чтобы избежать инцидентов предстоящей зимой.

Теплоэнергетики убедительно просят горожан в период испытаний не находиться рядом с надземными трубопроводами, не парковать автотранспорт вблизи теплотрасс и на люках тепловых камер, не приближаться к местам парений.

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