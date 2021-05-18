Жителя Прилузья посадили за пьяную езду

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В Прилузском районе 32-летнего жителя села Объячево признали виновным в том, что он пьяным управлял автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек приобрел у знакомого автомобиль и решил отметить удачную покупку. Мужчина планировал доехать до ближайшего магазина и докупить спиртного, однако его остановили сотрудники ГИБДД.

Выяснилось, что молодой человек привлекался за нетрезвое вождение к административной ответственности и дважды судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В связи с этим водительское удостоверение у него изъяли еще в 2016 году.

Вину в содеянном житель Объячево полностью признал. Его приговорили к девяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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