В Усинске приезжего судили за попытку дать взятку полицейскому

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Усинский городской суд признал 57-летнего жителя Башкортостана виновным в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе пьяный мужчина, ожидая отправления поезда, потерял на вокзале паспорт. Позже документ нашли сотрудники вокзала и передали полицейским. Стражи порядка нашли владельца и сообщили, что утеря паспорта влечет за собой административную ответственность.

Для того, чтобы избежать этого, мужчина предложил правоохранителям 5 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Житель Башкортостана признал свою вину. Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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