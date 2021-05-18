Более 8 тысяч девятиклассников напишут контрольные работы вместо ОГЭ

В Коми 9-классники приступили к написанию контрольных работ Фото: Архив "КП"

С 18 по 21 мая выпускники 9 классов Коми напишут контрольные работы по одному из учебных предметов по своему выбору. Об этом сообщает Минобр республики.

Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено. Вместо этих экзаменов для девятиклассников и проводятся контрольные работы. В Коми их напишут 8 774 школьника. Всего в России контрольные работы объединят почти 1,3 миллиона девятиклассников.

Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется региональными министерствами образования. Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени.

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