Почти 200 жителей Коми трудоустроят в рамках проекта «Народный бюджет»

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В 2021 году не менее 183 безработных жителей Коми будут трудоустроены в рамках проекта «Народный бюджет». По поручению главы региона Владимира Уйба объем финансирования проекта в этом году увеличен почти до 24 млн рублей. На эти средства планируется реализовать 46 проектов на территориях 13 муниципалитетов республики.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми, города и районы с каждым годом проявляют все большую заинтересованность участия в проекте. Поэтому по поручению Главы республики на заседании бюджетной комиссии было принято решение об увеличении объёма финансирования «Народного бюджета», в том числе в сфере занятости населения, как приоритетного и социально значимого направления.

Так, как минимум 183 безработных гражданина будут трудоустроены. Они будут участвовать в обустройстве пожарных водоемов, ремонтировать памятники участникам войны, обустраивать детские игровые и спортивные площадки, благоустраивать кладбища и территории населенных пунктов.

В ведомстве уточнили, что в течение 2021 года в 13 муниципалитетах планируется реализовать 46 народных проектов. В их числе 13 проектов - по повышению доступности объектов и услуг, актуальных для жизни людей с инвалидностью и маломобильных жителей республики. Это одно из важнейших направлений «Народного бюджета». На реализацию «народных» проектов в сфере доступной среды на 2021 год предусмотрено около 11,5 млн рублей.

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