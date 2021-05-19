Администрацию Корткеросского района обязали отремонтировать дорогу в селе

Фото: архив КП

Суд обязал орган местного самоуправления привести участки автомобильных дорог в селе Кортерос в надлежащее состояние.

Корткеросский районный суд удовлетворил требования прокурора района к местной администрации о возложении обязанности в срок до 1 ноября 2021 года привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 участки автомобильных дорог села Корткерос.

Речь идет о следующих адресах: улица Первомайская от д. 23 до д. 19, улица Дорожная возле д. 14, улица Магистральная от д. 1 до д. 11, улица Сангородок возле домов 3 и 304.

Основанием для обращения с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц явилось то, что эти участки не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения, поскольку имеют глубокие выбоины.

Это затрудняет проезд к домам автомашин пожарной и скорой медицинской помощи, может привести к возникновению ДТП, и, следовательно, причинить угрозу для жизни и здоровья граждан, вред имуществу неопределенного круга лиц.

Факт наличия выявленных недостатков и ненадлежащее эксплуатационное состояние администрацией района не оспаривались.

Решение не вступило в законную силу, уточняет объединенная пресс-служба судов Коми.

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