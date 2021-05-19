Два ухтинца на себе убедились, как опасно тратить деньги с найденной банковской карты

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Ухтинский городской суд рассмотрел два уголовных дела о хищении с банковских карт. Оба подсудимых – 1999 и 1979 года рождения – нашли их и сняли все деньги.

Это преступление как представляющее большую общественную опасность отнесено законом к категории тяжких и влечет за собой назначение наказания в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет, напоминает объединенная пресс-служба судов Коми.

В ходе рассмотрения указанных уголовных дел было установлено, что осужденные, воспользовавшись невнимательностью потерпевших, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения в разных барах города Ухты, потеряли принадлежащие им банковские карты, оснащенные системой бесконтактной оплаты на сумму до 1000 рублей без запроса пароля.

Каждый из обнаруживших чужие банковские карты совершил по несколько покупок в различных торговых организациях на сумму, не превышающую 1000 рублей, пока на счете не закончились деньги.

Суд признал каждого из подсудимых виновным в совершении преступления, квалифицированного по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, то есть в краже чужого имущества с банковского счета, назначил каждому наказание в виде различных сроков лишения свободы, применив условное осуждение, так как похитители ранее судимы не были, сознались в совершении краж и возместили причиненный ущерб.

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