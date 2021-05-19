«Поглаголим, побалакаем»: Нацбиблиотека Коми приглашает на необычный батл

Афиша Национальной библиотеки Коми

Национальная библиотека Республики Коми проведет батл «Поглаголим, побалакаем» ко Дню славянской письменности и культуры.

В состязании примут участие представители украинской, болгарской и белорусской национально-культурных автономий Коми, а также студенты учебных заведений города. Команды поделятся с гостями своими литературными предпочтениями и прочтут фрагменты из своих любимых произведений на родном языке, а затем в переводе на русский.

Второй частью программы станет интеллектуальная игра «Что все это значит?». Командам необходимо будет распознать, что означает то или иное слово на одном из славянских языков. Оценивать результаты батла будет авторитетное жюри. Победит команда, которая по итогу обоих конкурсов наберет больше баллов. Приз – сертификат на пиццу от спонсора.

Также зрители познакомятся с выставкой литературы из фондов Национальной библиотеки.

Вход свободный. Приходите 24 мая в 17.00 в Дом дружбы народов Республики Коми.

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