Жителям Коми напомнили о сокращенных рабочих днях в жару

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В Коми на этой неделе прогнозируется 30-градусная жара. В Гострудинспекции напомнили, в каких случаях может быть сокращен рабочий день в знойную погоду.

Так, согласно нормам СанПиНа, при повышении температуры воздуха в помещении до +28 градусов рабочий день стоит сократить на час, при повышении до +29 градусов — на два часа, до +30 градусов — на четыре часа.

Сокращение рабочего времени необходимо и при температуре +26°, +27°, если работа связана с ходьбой, значительными физическими нагрузками или переносом тяжестей.

— Согласно статье 157 ТК РФ работодатель обязан оплатить время простоя по своей вине (то есть в размере не менее двух третей средней заработной платы работника). Простой из-за повышенной температуры на рабочем месте — вина работодателя, т. к. отслеживать условия труда — его обязанность (статья 212 ТК РФ), — пояснили в ведомстве.

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