За сутки мошенники украли у двух сыктывкарцев 3,5 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки мошенники украли у двух жителей Сыктывкара 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине 1966 года рождения позвонил мужчина и назвал себя полицейским. Звонивший объяснил, что расследует дело о фальшивой доверенности на имя сыктывкарки, которую выявили в банке. В течение двух дней потерпевшей перезванивали с разных телефонных номеров, после чего она поверила, что некий мужчина с поддельной доверенностью от ее имени пытался обналичить все ее накопления.

Женщина боялась потерять деньги, поэтому сняла 800 тысяч рублей. Затем жительница столицы Коми перевела их на счета, якобы созданные банком специально для нее. Через два дня звонки прекратились. Потерпевшая попробовала дозвониться сама, чтобы узнать, где открыт счет и когда можно забрать деньги, но все телефоны были отключены.

Ту же самую легенду – о человеке с поддельной доверенностью в банке рассказали по телефону второму потерпевшему. Мужчина 1957 года рождения перевел 2,1 миллиона рублей на счета, которые были названы лжеполицейским и лжебанкиром. Кроме того, аферисты сумели внушить потерпевшему, что тот самый злоумышленник с помощью поддельной доверенности не только пытался снять наличные, но и оформил два кредита. Чтобы не стать настоящим должником по крупным займам, сыктывкарцу предложили переоформить документы, забрать кредитные суммы (дважды по 300 тысяч рублей) и перевести их на свой защищенный секретный счет.

Мужчина и женщина обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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