В Инте 22-летний мотоциклист без прав въехал в дерево

Фото: ГИБДД по Коми

В Инте произошло ДТП с участием 22-летнего мотоциклиста. Парень на высокой скорости влетел в дерево. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Сообщается, что авария была зафиксирована накануне глубокой ночью на улице Кирова. Водитель мотоцикла «Иж Планета» наехал на бордюр, а после его выкинуло на обочину, где он врезался в дерево.

Прибывшие на место ДТП медики констатировали у ездока рваную рану правой голени, а также увезли его в больницу, чтобы подтвердить закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники ГИБДД отметили, что у парня не было водительских прав. По данному факту начата проверка.

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