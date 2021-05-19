В Коми 2217 человек получили выплаты из средств пенсионных накоплений

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С начала 2021 года 2217 жителей Коми получили выплаты из средств пенсионных накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

В это число включены люди, формировавшие пенсионные накопления в Пенсионном фонде РФ. Пенсионные накопления в виде единовременной выплаты получил 2151 житель региона, в виде срочной пенсионной выплаты – 14 человек, в виде накопительной пенсии – 52 человека.

В отличие от страховой пенсии выплата из средств пенсионных накоплений назначается по достижении прежнего пенсионного возраста. Так, граждане, имеющие необходимые северный стаж и количество пенсионных баллов, могут обратиться за выплатой в 50 лет (женщины) и в 55 лет (мужчины).

Выплату из средств пенсионных накоплений осуществляет та организация, в которой они формировались. Если в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР), то выплаты осуществляет ПФР, если в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то за установлением выплаты нужно обращаться в соответствующий НПФ.

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