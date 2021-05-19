В Коми женщина, убившая пенсионера пинцетом, отправилась на 9,5 лет за решетку

Жительница Сыктывдинского района осуждена за убийство знакомого Фото: Архив "КП"

Жительница Сыктывдинского района отправилась на 9,5 лет в колонию за убийство пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Судом установлено, что 41-летняя женщина в канун Нового года убила железным пинцетом своего 69-летнего знакомого во время застолья. Испугавшись последствий, жительница Коми поспешила скрыться и оставила умирать пенсионера одного на полу дачного участка. Его тело позже найдут лишь через неделю.

В ходе расследования обвиняемая подтвердила, что нанесла удары пинцетом, однако с квалификацией содеянного не согласилась, поскольку, как следует из ее слов, «убивать его не хотела». Приговором суда по совокупности преступлений подсудимой окончательно назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре мужчина забил до смерти своего друга (подробности)