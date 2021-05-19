В Коми осудили извращенца, развратившего 13-летнюю девочку

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В Коми вынесли приговор жителю Княжпогостского района. Его обвиняли в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. О ходе дела рассказали в пресс-службе СК по Коми. Так, установлено, что ранее судимый 39-летний мужчина, будучи пьяным, начал переписывать в Сети с 13-летней школьницей. В ходе диалога осужденный просил интимные фото и вел разговоры на тему сексуальных отношений.

- Мужчина нарушил право девочки на нормальное психическое и физическое развитие, - уточнили в ведомстве. В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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