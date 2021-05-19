В Ухте жителя Подмосковья будут судить за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 55-летнего жителя Московской области обвиняют в совершении в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ноябре прошлого года фигурант получил от неустановленных сообщников синтетический наркотик массой свыше 180 граммов. На своем автомобиле он перевез в Сыктывкар и поместил в тайник-закладку. В декабре злоумышленник забрал из тайников в Подмосковье около 700 граммов марихуаны и 480 граммов синтетических наркотиков, которые перевез в Ухту с целью дальнейшего сбыта. Однако ничего продать приезжий так и не смог, поскольку его задержали полицейские.

Вину в инкриминируемо деянии мужчин признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд.

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