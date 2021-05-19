В Коми увеличилась подростковая преступность почти на 8%

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На 7,9% в республике увеличилось количество подростковых преступлений. Такую цифру озвучили во время заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Коми.

По мнению главы региона Владимира Уйба, снизить число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, позволит вовлечение их в досуговую деятельность.

- Необходимо активнее вовлекать ребят, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, в досуговую деятельность, необходимо их заинтересовать, отвлечь от улицы и не допускать, чтобы они оказывались в учреждениях закрытого типа, - сказал он.

Глава республики поручил составить полный перечень кружков и секций, где могли бы заниматься подростки, стоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Владимир Уйба предложил провести отдельное совещание с руководителями частных спортивных и творческих клубов, чтобы обсудить с ними возможность организации для таких ребят бесплатных занятий.

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