В Коми выпускников призвали отказаться от запуска в небо воздушных шаров

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Минприроды Коми опубликовало обращение к жителям республики с просьбой не выпускать в небо гелевые и светящиеся шары и небесные фонарики. Это связано с экологической и пожарной опасностью материалов, из которых они изготовлены.

Экологи подчеркивают, что светошар является ядовитым отходом II класса опасности, поскольку батарейки в нем содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк и кадмий. Кроме того, латекс, из которого производят воздушные шары, разлагается на протяжении нескольких лет; многие животные могут их съесть, после чего умирают. Зачастую птицы и мелкие звери застревают в веревках и лентах от шаров и проволочных каркасах небесных фонариков, что также является для них смертельным.

Помимо прочего, в Коми неоднократно были зафиксированы пожары из-за запуска небесного фонаря.

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