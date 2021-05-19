В Коми мужчина из-за банковской карты до смерти избил соседа

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сысольском районе 39-летнего местного жителя обвиняют в том, что он до смерти избил своего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Фигурант пришел в дом к соседу, чтобы забрать свою банковскую карту. По договоренности мужчина должен был приобрести спиртное и принести его обвиняемому, но не сделал этого. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее пяти ударов руками и ногами в область груди и плеча. В результате пострадавший скончался от закрытой травмы грудной клетки и повреждений внутренних органов.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарца посадили за то, что он до смерти избил женщину

Он проведет за решеткой девять лет (подробнее)