Власти Сыктывкара рассказали, можно ли будет купить алкоголь в день последних звонков

Многие регионы России ограничили продажу спиртного в дни последних звонков Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре не будут ограничивать розничную торговлю алкоголем в день последних звонков и выпускных. Об этом «КП-Коми» рассказали в администрации города.

- Ограничений не будет, так как эти мероприятия входят в официальный перечень праздников, в которые запрет действует, - заявили в мэрии.

В этом году последние звонки в Коми пройдут 22 мая, у 9-классников же днем ранее - 21 числа.

Добавим, что многие регионы России все же ограничили продажу спиртного в дни последних звонков. Так, купить в магазине алкоголь нельзя будет в Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Забайкалье, Волгоградской и Ростовской областях.

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