Криптовалютчик из Коми похитил электроэнергии на 5,5 миллиона

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Перед судом по обвинению в хищении электроэнергии в особо крупном размере предстанет криптовалютчик, сообщает прокуратура Коми.

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Сыктывкара. По версии следствия, в 2015 году руководитель одной из организаций столицы Коми решил заняться получением криптовалюты. Для этого он приобрел свыше 400 экземпляров специализированного оборудования и установил его на территории своей компании.

Чтобы майнить криптовалюту, коммерсант незаконно подключился к электросетям. В результате на протяжении нескольких лет он несанкционированно пользовался электроэнергией, причинив энергоснабжающей организации ущерб на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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