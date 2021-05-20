Более двух километров дорог обустроят на Сосновой поляне в Коми

Комплекс работ включает в себя демонтаж или переустройство коммуникаций, полную подготовку основания дороги и обустройство проезжей части, устройство водоотводных канав и планировку газонных частей улиц. Фото: мэрия Сыктывкара.

Этим летом продолжится масштабное строительство инфраструктуры в Сосновой поляне, сообщает сыктывкарская мэрия.

Сколько стоит?

В 2021 году запланировано построить более двух километров дорог с уличным освещением и тротуарами. На указанные цели выделен почти 41 млн рублей, в том числе 20,3 млн рублей – субсидия из республиканского бюджета на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства. Остальное – средства из бюджета столицы Коми.

Аукционы

Для параллельного выполнения работ закупка проводится раздельно на каждую улицу и в настоящий момент идёт поиск подрядчиков по двум аукционам.

Первый аукцион на 19,87 млн рублей объявлен на реализацию обустройства улицы 2-я линия протяжённостью 1009,7 метра с обустройством 1112 метров линий уличного освещения и чуть более километра тротуара в гравийном исполнении.

Второй аукцион на 21,11 млн рублей начальной максимальной цены контракт объявлен на реализацию обустройства улицы 3-я линия. Здесь запланировано построить 1048 метров дороги и тротуара из гравия, а также 1060 метров освещения.

Комплекс работ включает в себя демонтаж или переустройство коммуникаций, полную подготовку основания дороги и обустройство проезжей части, устройство водоотводных канав и планировку газонных частей улиц.

Напомним

В 2019-2020 годах в Сосновой поляне было обустроено 3,7 километров дорог, 4,2 километров тротуаров и 3,5 километров линий наружного освещения. Заказчиком указанных работ выступает муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми отремонтируют десять километров трассы «Вятка» (подробности)