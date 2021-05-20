В Коми четверо человек провалились под лед, один погиб

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В Коми трагически погиб охотник. Мужчина вместе с товарищами отправился на Лебединое озеро в Инте, однако поездка закончилась плачевно: группа из четырех человек провалилась под лед. Троим удалось выжить, а 60-летний турист умер практически мгновенно.

Как сообщает БНК со ссылкой на МВД, труп мужчины был найден в водоеме в тот же день, еще один турист находится в неудовлетворительном состоянии, его госпитализировали в больницу. Состояние остальных оценивается как стабильное и в госпитализации они не нуждаются.

По данному факту начата проверка.

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