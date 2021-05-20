«Ростелеком» поддержал проведение чемпионата по интерактивному футболу в Коми

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Коми филиал ПАО «Ростелеком» выступил партнером Чемпионата по киберспорту в дисциплине FIFA 21, который состоялся 16 мая в Сыктывкаре. Компьютерные футбольные баталии такого масштаба проводились в республике впервые. «Ростелеком» предоставил организаторам большие ТВ-панели, позволив обеспечить участникам чемпионата комфортный и качественный игровой процесс.

Директор по работе с массовым сегментом Коми филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Прозоров провел небольшие викторины для любителей киберфутбола, ожидающих своей очереди на игру. Темы викторин – «Интернет-безопасность» и «Популярные услуги “Ростелекома”». Самые активные участники получили сувениры от компании.

«Киберчемпионат – наш первый подобный опыт, и, уверяю, не последний. Мы хотим развивать IT-направления в нашем вузе, молодежь – это наша целевая аудитория. И такие игровые активности способствуют и профориентации, и в целом интересу к IT-профессиям. Спасибо всем нашим партнерам, принявшим участие в организации этого соревнования», – говорит Аркадий Эмексузян, ректор Коми республиканской академии государственной службы и управления:

С предыдущим спикером согласен и Андрей Антипин, председатель Коми республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России.

«Популярность киберспорта ежегодно растет. Он развивается очень быстрыми темпами, в том числе и у нас в Республике Коми. Такие турниры позволяют популяризировать этот вид спорта, который в России уже признан официальным. На мой взгляд, всё удалось. Игры шли быстро, настроение у всех было отличное. Этому способствовали и различные активности, предложенные организаторами, представителями мини-футбольного клуба “Новая Генерация” и компанией “Ростелеком”», - сказал он.

По словам Игоря Прозорова, директора по работе с массовым сегментом Коми филиала ПАО «Ростелеком», компания просто не может оставаться в стороне, вязанных с информационными технологиями.

«Участники чемпионатов по компьютерному спорту, любители гейминга – это люди, которые являются одними из самых активных потребителей наших услуг, чье мнение о качестве сервиса компании можно считать экспертным. А для детей то, что сегодня является развлечением, вполне может стать призванием. Ведь именно через компьютерные игры многие IT-специалисты пришли в профессию», - заключил он.

В чемпионате приняли участие более 50 любителей киберфутбола всех возрастов из Сыктывкара и других населенных пунктов Республики Коми. Был сыгран 151 матч, забито 978 голов. С итогами чемпионата можно познакомиться в сообществе Коми республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России или на сайте академии госслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Ассоциации мини-футбола России: «В сыктывкарской «Новой генерации» была большая вспышка COVID-19» (подробности)