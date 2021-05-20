За сутки в Коми два пешехода-нарушителя оказались под колёсами

В Сыктывкаре в районе дома №34 по ул.Чкалова водитель наехала на пешехода, который переходил дорогу вне зебры слева направо по ходу движения авто. Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми за сутки два пешехода, нарушивших правила дорожного движения, получили травмы.

Как рассказали "Комиинформу" в УГИБДД МВД по Коми, 19 мая в 15:20 автомобиль сбил ребенка. 37-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent, в районе дома №34 по улице Чкалова, наехала на пешехода, который переходил дорогу вне зебры слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП у семилетнего мальчика выявлена ссадина правого предплечья. Не госпитализирован. Ребенок находился без сопровождения родителей.

Ранее, в 8:40, ДТП с пострадавшим пешеходом произошло в Воркуте. 51-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, двигался по ул.Тиманской со стороны ул.Шерстнева в направлении ул.Ленина. В районе дома №55 по ул.Ленина водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспорта.

В результате ДТП 51-летний мужчина получил ушиб правой ноги. Не госпитализирован, в отношении нарушителя составлен административный протокол.

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