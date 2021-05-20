Качество питьевой воды для жителей Усинска контролирует Роспотребнадзор

Управлением с 12 мая организован ежедневный отбор проб воды на нефтепродукты. Фото: из архива "КП"

Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в связи с ситуацией по нефтеразливу на реке Колве усилены меры, направленные на контроль за качеством воды, подаваемой населению города Усинска и сельских поселений, расположенных по течению реки Колвы и реки Усы.

С целью контроля за загрязнением поверхностного водоема река Колва и реки Уса, Управлением с 12 мая организован ежедневный отбор проб воды на нефтепродукты. Водозабор для города Усинска находится выше по течению и, соответственно, выше места впадения реки Колва в реку Уса. Вода поверхностного водоисточника из реки Уса и вода, подаваемая населению города Усинска, соответствует требованиям санитарного законодательства.

Населенные пункты, расположенные по течению ниже впадения реки Колва, используют подземные источники водоснабжения (артезианские скважины, колодцы). Ежедневный отбор проб на нефтепродукты в воде поверхностного источника река Колва фиксирует постепенное снижение предельно-допустимых уровней загрязнения.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

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