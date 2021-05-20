В Сыктывкаре урегулируют выбросы воздуха из-за неблагоприятных метеоусловий

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре в ближайшие сутки ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. С таким предупреждением выступил региональный метеоцентр.

Сообщается, что предприятию ОАО «Монди СЛПК» передано сообщение и рекомендовано регулировать выбросы.

Добавим, что НМУ кратковременны, но оказывают значительное негативное влияние на качество атмосферного воздуха и, конечно, на здоровье населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальная жара установилась в Коми (подробности)