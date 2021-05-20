Стала известна личность пропавшего четыре дня назад рыбака из Коми

Фото: из личного архива Сергея С.
В Коми 16 мая пропал житель деревни Визбож Сергей Старцев. Мужчина ушел на рыбалку на реку Вычегда и не вернулся.
На месте исчезновения были найдены личные вещи рыбака, а также его лодка. Сейчас спасатели предполагают наихудшую версию произошедшего – Сергей утонул в водных лугах.
Четвертый день ведутся поиски тела мужчины, однако пока они не дали результатов. Близкие Сергея просят неравнодушных людей помочь в розыскных работах, а также предоставить, если у кого-то есть, дрон, чтобы осмотреть лесную местность с высоты.
Если вам известно местонахождение Сергея или вы можете помочь с поисками, просьба связаться по телефону 8-908-715-87-71.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Случайная череда событий привела к роковым последствиям
В Сыктывкаре из окна дома выпал маленький ребенок (подробности)