Стала известна личность пропавшего четыре дня назад рыбака из Коми

Фото: из личного архива Сергея С.

В Коми 16 мая пропал житель деревни Визбож Сергей Старцев. Мужчина ушел на рыбалку на реку Вычегда и не вернулся.

На месте исчезновения были найдены личные вещи рыбака, а также его лодка. Сейчас спасатели предполагают наихудшую версию произошедшего – Сергей утонул в водных лугах.

Четвертый день ведутся поиски тела мужчины, однако пока они не дали результатов. Близкие Сергея просят неравнодушных людей помочь в розыскных работах, а также предоставить, если у кого-то есть, дрон, чтобы осмотреть лесную местность с высоты.

Если вам известно местонахождение Сергея или вы можете помочь с поисками, просьба связаться по телефону 8-908-715-87-71.

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