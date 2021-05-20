В Коми поймали шесть водителей с диагнозом «алкоголизм»

Водители состояли на учете у нарколога-психиатра Фото: Архив "КП"

По требованию прокуратуры шесть жителей Княжпогостского района лишатся водительских прав из-за наличия медицинских противопоказаний.

Проверка ведомства показала, что данные врача нарколога центральной районной больницы и ГИБДД свидетельствуют о том, что шесть местных жителей в период получения водительских прав были поставлены на учет у нарколога с диагнозом алкоголизм, психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. При этом стойкой ремиссии врач нарколог у перечисленных граждан не устанавливал. Указанные состояния являются противопоказанием к управлению транспортными средствами, поскольку нахождение за рулем таких лиц создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан.

Прокуратура района обратилась в суд с административными заявлениями о прекращении права управления транспортными средствами указанных граждан и возложении на них обязанности сдать водительские удостоверения. Заявленные требования суд удовлетворил.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует их фактическое исполнение.

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